Wyniki matur 2021. Egzamin maturalny z języka polskiego zdało 93 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, egzamin z matematyki zdało 79 proc. absolwentów, a egzamin z języka angielskiego, najczęściej wybieranego na maturze, zdało 94 proc. - podała w poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 55 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 58 proc., a wśród absolwentów techników - 50 proc.), z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 56 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 62 proc., a wśród absolwentów techników - 47 proc.), z języka angielskiego - 76 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 82 proc., a wśród absolwentów techników - 67 proc.).

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących egzamin maturalny z języka polskiego zdało 94 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 84 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 96 proc.

fot. MEiN

Wśród absolwentów techników egzamin maturalny z polskiego zdało 90 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 71 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 90 proc.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok. 7,8 proc. tegorocznych absolwentów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu. Wśród absolwentów liceów takie osoby stanowią 5,8 proc., wśród absolwentów techników - 11,1 proc.

Matura 2021 najlepiej poszła w woj. małopolskim, gdzie 78 proc. maturzystów uzyskało pozytywne wyniki. Najsłabiej poszło w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie pozytywne wyniki uzyskało 69 proc. maturzystów.

Wyniki z egzaminów pisemnego uczniowie otrzymują na świadectwie wyrażone w dwóch formach: w procentach oraz w skali centylowej. Pierwsza z nich nie budzi wątpliwości - wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń uzyskał za rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego. Wiele osób zastanawia się jednak, co to jest wynik centylowy i do czego właściwie służy. Wynik na skali centylowej to odsetek liczby zdających egzamin (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu na określonym poziomie wynik taki sam lub niższy.

Tak prezentują się tegoroczne wyniki matur wyrażone w skali centylowej.

Wyniki matur 2021. Konferencja MEiN i CKE na żywo

Wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych zostały ogłoszone na specjalnej konferencji prasowej, na której wystąpiił wiceszef MEiN oraz dyrektor CKE.

Wyniki matur są już dostępne indywidualnie dla każdego zdającego i zdającej w systemie Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych od godz. 8:30. W założeniu można je szybko i wygodnie sprawdzić w internecie, dzięki dostępowi z unikalnym hasłem i loginem dla każdego zdającego. Aby je wyświetlić, należy wejść do specjalnego systemu OKE, wybrać zakładkę "uczeń", podać swój numer PESEL (login) oraz hasło. Wtedy powinny pojawić się indywidualne rezultaty.

Matura 2021 odbyła się w dniach 4-20 maja tego roku. Była to druga edycja, która miała miejsce w trakcie pandemii koronawirusa, ale pierwsza, którą poprzedził rok szkolny realizowany w zdecydowanej większości w trybie zdalnym bądź hybrydowym. Poszczególne egzaminy zostały zaś zorganizowane w ścisłym reżimie sanitarnym.

