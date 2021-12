Zwłoki 46-latki w kontenerze obok sklepu. Zabójca zgwałcił ją wiele razy

Zwłoki kobiety odkryto w poniedziałek po godz. 2 w nocy w okolicy jednego z dyskontów w Środzie Wielkopolskiej. – Kobieta zmarła w wyniku doznanych obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych powodujących wstrząs krwotoczny oraz w wyniku wychłodzenia organizmu – wskazał prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Według ustaleń śledczych ofiarę i podejrzanego łączyła okazjonalna znajomość. Tomasz B. pracował w Środzie Wielkopolskiej. W niedzielę podejrzany spożywał z ofiarą alkohol w wynajmowanym przez Tomasza B. pokoju. Później oboje przenieśli się w pobliże sklepu, gdzie podejrzany wielokrotnie zgwałcił 46-latkę, a następnie zabił kobietę.

Zgwałcił i zabił kobietę, zwłoki zostawił w kontenerze. Usłyszał zarzuty

40-letniemu Tomaszowi B. przedstawiono zarzut zabójstwa 46-letniej kobiety popełnionego w zamiarze ewentualnym. Śledczy stwierdzili też, że kilkukrotnie zgwałcił ofiarę ze szczególnym okrucieństwem.

Odpowie przed sądem jako "multirecydywista"

– Tomasz. B. przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa, złożył wyjaśnienia. Ich treść częściowo koreluje z przebiegiem zdarzenia ustalonym w toku postępowania – powiedział prok. Wawrzyniak. Podejrzany nie miał stałego miejsca zamieszkania. W przeszłości był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, dlatego będzie odpowiadał w warunkach tzw. multirecydywy. Prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie Tomasza B. Podejrzanemu grozi co nawet dożywotnie więzienie.

RadioZET.pl/PAP