Wielokrotnie zgwałcił i okaleczył kobietę. Jej ciało znaleziono w kontenerze pod sklepem

Prokuratura, kierując do sądu akt oskarżenia, zarzuciła Tomaszowi B. kilkukrotne zgwałcenie i zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Sąd Okręgowy w Poznaniu, wydając wyrok, zmienił kwalifikację prawną czynu i uznał mężczyznę za winnego kilkukrotnego zgwałcenia 46-letniej Anety M. ze szczególnym okrucieństwem. Za to wymierzył mu karę 14 lat więzienia. Orzeczono także, że B. był winny spowodowania średnich obrażeń ciała (działając w warunkach recydywy) oraz nieudzielenia pomocy 46-latce. Za ten czyn wymierzono mu karę dwóch lat pobawienia wolności. Łączna orzeczona kara to 15 lat więzienia.

Wyrok wydany w środę przez Sąd Okręgowy w Poznaniu nie jest prawomocny. Uzasadnienie wyroku było niejawne, podobnie jak proces Tomasza B., który ruszył w lipcu. Po ogłoszeniu orzeczenia zarówno prokurator, jak i obrońca zapowiedzieli złożenie wniosków o pisemne uzasadnienie wyroku i wówczas – jak podali – będą podejmowali decyzje o ewentualnym skierowaniu do sądu apelacji od tego wyroku.

Brutalny gwałt w Środzie Wielkopolskiej. Ciało odkryto w kontenerze

Do bestialskiej zbrodni doszło 6 grudnia ubiegłego roku po godz. 2 w nocy w Środzie Wielkopolskiej. Ciało 46-letniej kobiety odkryto w okolicy jednego z dyskontów. Jak tłumaczyła wówczas prokuratura, "kobieta zmarła w wyniku doznanych obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych, powodujących wstrząs krwotoczny oraz w wyniku wychłodzenia organizmu".

Według ustaleń śledczych ofiarę i podejrzanego łączyła okazjonalna znajomość. Tomasz B. pracował w Środzie Wielkopolskiej. W dniu tragedii mężczyzna pił z ofiarą alkohol w wynajmowanym przez niego pokoju. Później oboje przenieśli się w pobliże sklepu, gdzie Tomasz B. wielokrotnie zgwałcił 46-latkę.

Wcześniej "Fakt" informował, że w zatrzymaniu sprawcy pomogły nagrania z kamer monitoringu. Na jednym z nich widać, jak Tomasz B. ciągnął po trawniku ciało 46-latki, a następnie wrzucił je do kontenera przy dyskoncie.

Tomasz B. w przeszłości był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, dlatego odpowiada w warunkach tzw. multirecydywy. Czyny, jakie zarzuciła Tomaszowi B. prokuratura w akcie oskarżenia – czyli zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem - zagrożone są karą od 12 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności. W mowie końcowej prokuratura domagała się dla mężczyzny kary dożywocia.

RadioZET.pl/PAP/"Fakt"