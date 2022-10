Gwałcili i katowali dwuletnie dziecko. Chłopczyk jest w śpiączce

Nie wiadomo, jak długo trwał koszmar dziecka, ale można domniemywać, że od dawna. "Echu Dnia" udało się ustalić nieoficjalne, że oprócz nowych obrażeń na ciele dwulatka zauważono również stare. Oprawcy katowali chłopca, bijąc go pięściami i przypalając papierosami. Był także wielokrotnie gwałcony.

Stalowa Wola. Dwulatek katowany i gwałcony. Para Ukraińców zatrzymana

Śledztwo jest na początkowym etapie. - Oksana P. i Vitalij S. usłyszeli zarzuty usiłowania, wspólnie i w porozumieniu, zabójstwa małoletniego Danyla P. ze szczególnym okrucieństwem i zgwałceniem oraz wielokrotnego znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnim - przekazał portalowi szef Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli Adam Cierpiatka.

Do ostatniego pobicia doszło w środę. Ukrainiec przywiózł wówczas chłopca do szpitala w Stalowej Woli. Dwulatek charczał i był w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Dziecko trafiło do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 1 w Rzeszowie. Jest w śpiączce farmakologicznej na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, w stanie krytycznym.

Lekarze, widząc obrażenia chłopca, wezwali policję. Jeszcze w środę parę zatrzymano. 22-letnia matka dziecka mieszkała z 25-letnim partnerem w wynajmowanym mieszkaniu w Stalowej Woli. W chwili zatrzymania oboje byli trzeźwi.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", matka i jej konkubent są przesłuchiwani, a prokuratura planuje wystąpić o ich tymczasowe aresztowanie. Parze grozi do 25 lat więzienia.

