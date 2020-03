Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Koronawirus w Polsce paraliżuje prawie wszystkie dziedziny życia. Do tej pory władza wprowadziła stan zagrożenia epidemiologicznego, czasowo zamknęła wszystkie placówki oświatowe oraz granice. W piątek wieczorem ogłoszono kolejną decyzję rządu.

- Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt Wielkanocy – zapowiedział również premier.

Będzie możliwe delegowanie osób do walki z epidemią

Na czym polega stan epidemii? Podczas konferencji wyjaśnił to minister zdrowia, Łukasz Szumowski.

Co to oznacza? Oznacza to, że stosując Ustawę o Chorobach Zakaźnych minister zdrowia na terenie Polski, wojewodowie na terenie swoich województw mogą wyznaczyć rolę personelu medycznego, ale też innych osób, w zwalczaniu epidemii – mogą po prostu delegować kogoś do pracy na tym obszarze, który jest niezbędny by powstrzymać epidemię. W tym rozporządzeniu również wprowadziliście doprecyzowujące ograniczenia branży transportowej, czy też w galeriach handlowych i przedsiębiorstwach. Zgodnie z tym co wielokrotnie zapowiadał pan premier, otwarte zostaną w tych galeriach sklepy spożywcze, apteki, będzie można kupić środki czystości (…) Łukasz Szumowski

Minister zdradził też, jak będzie teraz wyglądała sytuacja osób powracających z kwarantanny.

Uregulowaliśmy sprawy zwolnień; wszyscy teraz wracający z kwarantanny będą w sposób bardziej uproszczony i łatwy uzyskiwali wszystkie te środki, które do tej pory miały osoby kierowane na kwarantannę przez służby sanitarne oraz w systemach zdrowia - przez system eWUŚ. Będzie wiadomo, który pacjent powinien być w kwarantannie, jeżeli zgłosi się do lekarza Łukasz Szumowski

Stan epidemii. Wyznaczenie "strefy zero"

Co jeszcze wchodzi w skład regulacji, które obejmuje wprowadzenie stanu epidemii w kraju? wytłumaczył to również na Facebooku adwokat i członek Państwowej Komisji Wyborczej, Liwiusz Laska.

Jak pisze w mediach społecznościowych, w takiej sytuacji szef resortu zdrowia może: "ograniczyć określony sposób przemieszczania się, ograniczyć lub zakazać obrotu i używania określonych przedmiotów i produktów spożywczych, ograniczyć funkcjonowanie określonych instytucji lub zakładów pracy, zakazać organizowania widowisk oraz innych zgromadzeń, wprowadzić obowiązkowe zabiegi sanitarne, nakazać udostępnianie lokali, terenów, nakazać dostarczanie środków transportu do działań przeciwepidemicznych a także wprowadzić obowiązek przeprowadzania szczepień".

Jaka jest konkretna różnica pomiędzy stanem zagrożenia epidemiologicznego – który obowiązywał w Polsce do tej pory – a ogłoszonym dziś wieczorem stanem epidemii?

"Praktyczna różnica między tymi stanami sprowadza się do strefy zero. To obszar bezpośrednio wokół ogniska wirusa, w stanie epidemii podlegający ścisłym ograniczeniom i kontroli. Strefami zero mogą być miasta lub regiony. Możliwe konsekwencje stanu epidemii to zamknięcie miast, zakaz wyjazdu lub wjazdu" – wyjaśnia prawnik.

RadioZET/KPRM-Twitter/PAP/Liwiusz Laska-Facebook/PAP