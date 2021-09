Stan wyjątkowy - czy zostanie przedłużony? "Z Białorusi płyną niepokojące sygnały"

Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią został wprowadzony 2 września na okres 30 dni. Wiceszef MSWiA powiedział w rozmowie z Radiem Plus, że ewentualna decyzja o przedłużeniu jednego ze stanów nadzwyczajnych będzie podjęta przez Andrzeja Dudę po przedstawieniu szczegółowych analiz zarówno prezydentowi, jak i rządowi.

- Taka decyzja jeszcze nie zapadła - zaznaczył Maciej Wąsik. Dodał, że pierwszymi odbiorcami tej informacji będą prezydent i premier. - To podsumowanie będzie niebawem i na pewno wszystkie decyzje będą zapadały w odpowiednich terminach - powiedział.

Przedłużenie stanu wyjątkowego. "Widzę, co się dzieje na granicy''

Wąsik pytany o to, czy jako wiceszef MSWiA skłaniałby się, żeby przedłużyć stan wyjątkowy odpowiedział: "widzę, co się dzieje na granicy, widzę napór, który jest codzienny. Fala, która wzniosła się na 300 prób dziennie i w tej okolicy się utrzymuje. To jest poważny napór''.

Dodał, że z Białorusi płyną bardzo niepokojące sygnały, o tym, że zniesiono tam ruch wizowy z dodatkowymi państwami. - To jest Pakistan, to jest Jordania, to są kraje afrykańskie. Na granicy polskiej coraz częściej spotykamy np. Somalijczyków - powiedział.

- Łukaszenka otworzył dla lotów międzynarodowych lotnisko w Grodnie - kilkadziesiąt kilometrów za polską granicą. Nie można tego interpretować w żaden inny sposób, jak tylko jako próbę usprawnienia ruchu migracyjnego w stronę Polski i całej Europy - podkreślił.

Od początku września Straż Graniczna odnotowała już prawie 4,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią. We wtorek funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali cztery osoby za pomaganie w nielegalnym przekroczeniu granicy. Wśród zatrzymanych są dwaj studenci z Tadżykistanu, a także Polak i Ukrainiec.

