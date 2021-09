Stan wyjątkowy, który został wprowadzony w Polsce po raz pierwszy od likwidacji PRL-u, ma obowiązywać przez 30 dni. Premier Mateusz Morawiecki poinformował po wtorkowym posiedzeniu rządu, że Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią w województwie podlaskim i lubelskim. Obejmuje on 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim) bezpośrednio przylegające do granicy.

Prezydent Andrzej Duda w czwartek podpisał rozporządzenie w sprawie stanu wyjątkowego, które trafiło na jego biurko z Rady Ministrów. Stan wyjątkowy obowiązuje od momentu zgody prezydenta.

Stan wyjątkowy w Polsce. Co oznacza?

Zgodnie z ustawą o stanie wyjątkowym, prezydent rozpatruje wniosek rządu o wprowadzenie stanu wyjątkowego niezwłocznie. Następnie wydaje rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na czas oznaczony nie dłuższy niż 90 dni lub postanawia odmówić wydania takiego rozporządzenia.

Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego prezydent przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od jego podpisania. Stan wyjątkowy obowiązuje od dnia ogłoszenia rozporządzenia prezydenta. Sejm może w uchwale uchylić rozporządzenie i obowiązywanie stanu wyjątkowego.

Ustawa przewiduje, że wprowadzenie stanu wyjątkowego wiąże się z częściowym lub całkowitym zawieszeniem następujących praw obywatelskich na określonym terenie w wybranym czasie: wolności osobistej (art. 97 Konstytucji), nietykalności mieszkania (art. 100 Konstytucji), wolności prasy (art. 105 Konstytucji), tajemnicy korespondencji (art. 106 Konstytucji), prawa koalicji, zgromadzania się i zawiązywania stowarzyszeń (art. 108 Konstytucji).

Stan wyjątkowy w Polsce. Kiedy zbierze się Sejm?

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski ocenił, że "stan wyjątkowy na polskiej granicy de facto cały czas jest". - To rozporządzenie to stwierdzenie faktu, który istnieje - podkreślił. - Mamy manewry Zapad 2021. To jest element, na który trzeba zwracać uwagę, który jest bardzo istotny i wyjątkowy. Służby przygotowują się do tego od długiego czasu i dzisiaj trzeba, żeby miały one pewne możliwości działania troszkę bardziej umożliwione - dodał Spychalski.

Manewry strategiczne Zapad-2021 odbędą się w dniach 10-16 września na poligonach Białorusi i Rosji. Część z zaplanowanych przez Mińsk i Moskwę ćwiczeń odbędzie się niedaleko granicy z Polską.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) mówił PAP, że zwołanie posiedzenia Sejmu w tej sprawie jest uzależnione od podpisania przez prezydenta rozporządzenia. W środowej rozmowie z dziennikarzami Terlecki podkreślił, że marszałek Sejmu po tym, jak prezydent prześle rozporządzenie, podejmie decyzję, kiedy zostanie zwołany Sejm. Dodał, że będzie to prawdopodobnie w poniedziałek, ale nie ma jeszcze potwierdzenia.

Nieopodal Usnarza Górnego (woj. podlaskie), po białoruskiej stronie granicy z Polską, od ponad 3 tygodni koczuje grupa migrantów chcących przedostać się na Zachód. Ich obecność spowodowała zainteresowanie tą sytuacją ze strony mediów, aktywistów i niektórych polityków, którzy przyjeżdżali na miejsce. W ocenie opozycji wprowadzenie stanu wyjątkowego przez rząd Morawieckiego i prezydenta Dudę to celowe ukrycie rzeczywistej sytuacji na granicy.

Przez ostatnie miesiące eksperci wskazywali, że reżim Alaksandra Łukaszenki dawał zielone światło na loty cywilne m.in. z Iraku, zachęcając w ten sposób do podjęcia próby przedostania się potencjalnych migrantów do Unii Europejskiej.

RadioZET.pl/PAP