Stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni w miejscowościach przy granicy polsko-białoruskiej. Prezydent Andrzej Duda w czwartek podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, o co wcześniej wnioskowała Rada Ministrów.

Rozporządzenie jest przesyłane do publikacji w Dzienniku Ustaw, a także do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. - Zgodnie z konstytucją to rozporządzenie prezydenta musi być poddane głosowaniu i dyskusji w polskim parlamencie - wyjaśnił Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta.

Stan wyjątkowy w Polsce. Jakie obostrzenia?

Jak podkreślił Spychalski, rozporządzenie prezydenta zawiera precyzyjne przepisy dotyczące zakresu ograniczenia swobód. Dodał, że takie przepisy w świetle prawa musiały znaleźć się w rozporządzeniu.

Spychalski zaznaczył, że "prezydent musiał wyważyć dwa rodzaje dóbr". - Te decyzje, które prezydent podjął, z jednej strony dają naszym służbom, przede wszystkim Straży Granicznej i wojsku, nieco więcej kompetencji, niż to ma miejsce dotychczas, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o swobody obywatelskie, to prezydentowi zależało ogromnie na tym, żeby te rozwiązania były jak najmniej dotkliwe dla obywateli - podkreślił.

Kancelaria Prezydenta RP opublikowała szczegóły rozporządzenia w sprawie stanu wyjątkowego. Andrzej Duda wskazał prawa i swobody obywatelskie, które zostaną ograniczone. Wśród nich znalazło się:

Zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń;

Zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;

Obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18. lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18. lat – legitymacji szkolnej;

Zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach;

Zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów;

Ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia;

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował po wtorkowym posiedzeniu rządu, że Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią w województwie podlaskim i lubelskim. Obejmuje on 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim) bezpośrednio przylegające do granicy.

RadioZET.pl/PAP