Stan wyjątkowy także w lasach. Straż Graniczna ostrzega grzybiarzy

Stan wyjątkowy od 2 września obowiązuje na 30 dni przy granicy z Białorusią. Chodzi o 183 miejscowości położone w 3-kilometrowym pasie od granicy. Obszar obowiązywania stanu wyjątkowego wyznaczają przede wszystkim tabliczki przed wjazdem do poszczególnych miejscowości i wsi.

To jednak nie odstrasza grzybiarzy przed zapuszczaniem się w głąb lasów - także na obszarze z ograniczeniami. - Jest ciepło, w ostatnich dniach trochę pada, więc grzybów jest co nie miara – mówiła z zadowoleniem młoda kobieta spotkana na skraju jednego z lasów przy drodze prowadzącej z Białej Podlaskiej do Kodnia. Dodaje, że nie trzeba się specjalnie nachodzić, aby nazbierać pełne koszy lub plastikowe wiadra. - W tym sezonie rzeczywiście jest bardzo dużo grzybów, ale zbierają je tylko miejscowi. Nie ma przyjezdnych – przyznał Kamil Adamiec, który prowadzi agroturystykę w leżącym w strefie stanu wyjątkowego Kodniu.

Stan wyjątkowy. W lasach nie brakuje grzybiarzy

Rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska radzi osobom wybierającym się na grzybobranie, aby zapoznały się z tym, jak przebiega strefa stanu wyjątkowego. Przypomina, że na drogach w tych obszarach zostały umieszczone tablice informujące o obowiązywaniu stanu wyjątkowego. - Należy zauważyć, że nie ma fizycznej możliwości oznaczenia całej granicy obrębów ewidencyjnych (według których wyznaczono strefę stanu wyjątkowego – przyp. red.) w lasach, na polach i tak dalej – podkreśliła Michalska.

Dodała, że "w załączniku do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) został określony wykaz obrębów ewidencyjnych stanowiących obszar, na którym wprowadza się stan wyjątkowy".

Zaleca, aby grzybiarze dostosowywali trasy swoich leśnych wędrówek "do wprowadzonych obostrzeń, ponieważ nieuprawione wejście na obszar objęty stanem wyjątkowym skutkować może konsekwencjami prawnymi".

Nadleśniczy Piotr Musiał, z nadleśnictwa Chotyłów mówi, że miejscowi grzybiarze zazwyczaj znają dobrze "swoje" lasy. - Ludzie, którzy jadą na grzyby widzą tablice przy drodze informujące o stanie wyjątkowy i raczej nie zapuszczają się na tamte tereny - dodaje.

