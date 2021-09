Andrzej Duda popiera przedłużenie stanu wyjątkowego. "To będzie uzasadnione"

Stan wyjątkowy w 3-kilometrowym pasie przy granicy polsko-białoruskiej obowiązuje od 2 września. Najpierw został wprowadzony na 30 dni, ale tuż przed upływem tego terminu Rada Ministrów wystąpiła z wnioskiem do prezydenta o jego przedłużenie.

W spotkaniu, które odbyło się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, wzięli udział m.in. ministrowie: spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński i obrony narodowej Mariusz Błaszczak, komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Piotr Błazeusz oraz szef BBN Paweł Soloch.

Stan wyjątkowy przedłużony? Prezydent popiera wniosek Rady Ministrów

Po spotkaniu w BBN prezydent Andrzej Duda powiedział: - We wtorek do godz. 17 udaremniono rekordową liczbę 354 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Prezydent dodał, że kryzys migracyjny przy granicy polsko-białoruskiej nie słabnie, a obowiązujący stan wyjątkowy zapewnia swobodę działania służbom.

- Aby nasze służby mogły sprawnie realizować swoje zadania, wprowadziliśmy miesiąc temu stan wyjątkowy na pasie przygranicznym. Rząd podjął decyzję, że występuje o to, by przedłużyć stan wyjątkowy o kolejne 60 dni - przypomniał po wtorkowym spotkaniu Duda. Po chwili oświadczył: - Kiedy wpłynie do mnie wniosek rządu, zwrócę się do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego.

Jak dodał, problem na granicy polsko-białoruskiej wciąż występuje. - Wydaje się w tym momencie, że wprowadzenie tego stanu wyjątkowego na okres 60 dni kolejnych będzie uzasadnione - ocenił prezydent.

Zastrzegł, że jeżeli będzie taka możliwość, zawsze można będzie skrócić stan wyjątkowy. - Natomiast jest to potrzebne funkcjonariuszom i wojsku do tego, żeby mogli sprawnie wykonywać swoje zadania - zaznaczył prezydent.

RadioZET.pl/PAP