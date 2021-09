Stan wyjątkowy. Niezwiązani z pasem granicznym mają kilka godzin na wyjazd

Wprowadzony decyzją prezydenta stan wyjątkowy w gminach przy granicy z Białorusią będzie oznaczał, że wszyscy niezwiązani z pasem przygranicznym muszą opuścić tę strefę do północy w czwartek. Mieszkańcy z tej strefy będą mieli obowiązek noszenia dokumentów, służby dostaną specjalne uprawnienia.

Stan wyjątkowy w pasie przy granicy z Białorusią. W czwartek 2 września prezydent Andrzej Duda podjął decyzję w tej sprawie, rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw przed godz.16.

Polska wzorem Litwy i Łotwy wprowadziła jeden ze stanów nadzwyczajnych w strefie przygranicznej. Rząd w Warszawie motywuje radykalny, niestosowany w wolnej Polsce krok, atakiem hybrydowym ze strony reżimu Alaksandra Łukaszenki.

Stan wyjątkowy w Polsce. Niezwiązani z pasem granicznym mają kilka godzin na wyjazd

– Nie pozwolimy na to, by bezpieczeństwo naszych obywateli mieszkających w pobliżu granicy z Białorusią było zagrożone – powiedział na konferencji w czwartek szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jego zasadność tłumaczył dziennikarzom na kolejnej konferencji szef MSWiA.

– Myślę – to jest moja opinia, ale potwierdzona przebiegiem spotkania – że ci liderzy, lokalne autorytety, liderzy opinii publicznej przyjęli działania, które zamierza podjąć rząd z dużym zrozumieniem i akceptacją – podkreślił szef MSWiA. – W opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy, którzy na co dzień stykają się z mieszkańcami tych miejscowości, te działania są absolutnie przyjmowane ze zrozumieniem. Mieszkańcy tych terenów wiedzą, że jest to z uwagi na ich bezpośrednie bezpieczeństwo – wskazał Mariusz Kamiński.

Ogłoszenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią oznacza, że wszystkie osoby, które nie mają prawa przebywać na terenie 3-kilometrowego pasa, muszą opuścić ten teren do czwartku do godziny 24. Oznacza to przymus wyjazdu dla dziennikarzy oraz aktywistów, relacjonujących zdarzenia z polsko-białoruskiej granicy w Usnarzu Górnym oraz wszystkim turystom.

RadioZET.pl