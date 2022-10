Stanisław Ciosek nie żyje. Były ambasador Polski w Moskwie miał 83 lata

Stanisław Ciosek był ministrem w rządzie Wojciecha Jaruzelskiego i wieloletnim ambasadorem Polski w Moskwie. O śmierci jednego z architektów Okrągłego Stołu poinformowała jego córka - podała "Rzeczpospolita".

Stanisław Ciosek należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1 czerwca 1975 r. do 26 listopada 1980 r. obejmował stanowisko I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Jeleniej Górze. Jednocześnie był przewodniczącym tamtejszej Wojewódzkiej Rady Narodowej. Od 15 lutego 1980 r. do lipca 1981 r. był członkiem KC PZPR.

Stanisław Ciosek był ministrem-członkiem Rady Ministrów do spraw związków zawodowych w rządzie Józefa Pińkowskiego i Wojciecha Jaruzelskiego. W marcu 1983 roku został ministrem pracy, płac i spraw socjalnych. Funkcję tę pełnił przez rok - do maja 1984 roku. W latach 1972-1985 był poseł na Sejm. Piastował także stanowisko przewodniczącego Komisji Prawa i Praworządności oraz Zdrowia Moralnego KC PZPR.

Brał udział w rozmowach w Magdalence. Podczas obrad Okrągłego Stołu reprezentował stronę rządową. 21 listopada 1989 r. został ambasadorem PRL w ZSRR. Piastował tę funkcję do 1996 roku jako ambasador RP w Rosji.

W latach 90. związany z Socjaldemokracją RP. Był również doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ds. międzynarodowych i polityki wschodniej.

