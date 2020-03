Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Rząd zadecydował dziś o odwołaniu do odwołania wszelkich imprez masowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Ograniczenie dotyczy zwłaszcza wydarzeń sportowych, ale też spotkań wyborczych (kampania prezydencka). Wątpliwości pojawiły się też co do niedzielnych mszy świętych.

Oświadczenie w tej sprawie opublikował dziś polski Episkopat. Jego przewodniczący, abp Stanisław Gądecki, wniósł o zwiększenie liczby mszy świętych, by w ten sposób na każdej uczestniczyła liczba wiernych zgodna z nowymi wytycznymi GIS.

W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, żeby nie było dużych zgromadzeń osób, proszę o zwiększenie – w miarę możliwości - liczby niedzielnych Mszy Świętych w kościołach, aby jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych

– napisał przewodniczący KEP.

Abp Gądecki zaznaczył, że „szpitale leczą choroby ciała, a kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha”.

Dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach

- zaznaczył przewodniczący Episkopatu Polski.

Arcybiskup przypomniał, że osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy Świętych. Są one dostępne w środkach społecznego przekazu – o godz. 7 w TVP 1, o godz. 9 w Polskim Radiu (Program Pierwszy), o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, czy o 13 w TV Polonia.

Kościół: Znak pokoju bez podawania dłoni

Przewodniczący KEP zaznaczył, że nie ma wymogu przekazywania sobie znaku pokoju poprzez podawanie dłoni.

Poprosił też o modlitwę w intencji zmarłych na skutek koronawirusa.

Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam szczególnie do modlitwy suplikacją „Święty Boże, Święty Mocny…”

– podkreślił przewodniczący Episkopatu Polski.

