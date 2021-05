Aż 250 martwych psów odkryto na posesji w tzw. pseudohodowli zwierząt w Starej Hucie na Pomorzu. O makabrze poinformowali animalsi. Sprawa trafiła do prokuratury, sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie małżeństwa prowadzących hodowlę.

Zwłoki dziesiątek psów odkryto na posesji w Starej Hucie. Skala zbrodni na zwierzętach jest szokująca – psy umierały w męczarniach, zaniedbane w hodowli prowadzonej przez małżeństwo gospodarzy.

Aktywiści z OTOZ Animals poinformowali, że podjęta przez nich sprawa doczekała się reakcji prokuratury w Kartuzach.

Zwłoki 250 psów w pseudohodowli. Właściciele aresztowani

"Inspektorzy wspólnie z policją i inspekcją weterynaryjną odkryli zwłoki psów na posesji, gdzie znajdowała się "hodowla". Szczęśliwie udało się nam uratować 140 zwierząt, które teraz są pod naszą opieką" – podali na Facebooku. Ocalone zwierzaki powoli dochodzą do siebie.

Przekazali też, że sąd przychylił się do wniosku śledczych o areszt tymczasowy pary pseudohodowców na trzy miesiące. Animalsi proszą chętnych o wsparcie finansowe w utrzymaniu ocalałych zwierząt. "139 psów w typie ras – yorki, maltańczyki, bolończyki, buldożki, goldeny, labradory, jacki, beagle, dogi de bordeaux, owczarki niemieckie, cavaliery, chihuahua, mastiffy i czego tam jeszcze dusza zapragnie. Znaleźliśmy mnóstwo chorych zwierząt, często z brakiem dostępu do wody pitnej, a także pokaźną ilość fiolek prawdopodobnie po lekach, z których właściciele pseudohodowli nie mieli prawa korzystać. Oprócz natychmiastowych pomocy lekarsko-weterynaryjnych, wszystkie psiaki wymagają odrobaczenia, odpchlenia, zabiegów pielęgnacyjnych – psiaki mają brudną skołtunioną sierść, o którą dawno nikt nie dbał. Nie spoczniemy, dopóki hodowcy nie odpowiedzą należycie przed polskim wymiarem sprawiedliwości!" - apelują w zbiórce animalsi OTOZ. Do tej pory zebrali ponad 66 tys. zł.

RadioZET.pl/OTOZ Animals