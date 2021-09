Czwarta fala epidemii koronawirusa. Szpital w Starachowicach pracuje w trybie hybrydowym i koordynuje opiekę nad pacjentami z COVID-19 w woj. świętokrzyskim. W placówce przygotowano ponad 70 miejsc dla osób zakażonych koronawirusem. Obecnie w szpitalu hospitalizowanych jest 12 osób z COVID-19, czterech pacjentów zajmuje łóżka respiratorowe.

- Podobny poziom obłożenia miejsc na oddziale covidowym utrzymuje się od kilku tygodniu. Na szczęście na razie nie odczuwamy wzrostu zachorowań – powiedziała PAP Katarzyna Ofman, rzeczniczka szpitala powiatowego w Starachowicach.

Starachowice. Większość pacjentów z COVID-19 to osoby niezaszczepione

Zwróciła jednocześnie uwagę, że przeważającą liczbę chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19 stanowią osoby niezaszczepione. - Osoby zaszczepione to pojedyncze przypadki, są to przede wszystkim pacjenci, u których występują choroby współistniejące i to one są główną przyczyną hospitalizacji, a nie sam COVID-19 – powiedziała.

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że minionej doby w woj. świętokrzyskim zaszczepiły się 1203 osoby. Od początku akcji szczepień w regionie w pełni zaszczepiono ponad 495 tys. osób.

RadioZET.pl/ Wiktor Dziarmaga (PAP)