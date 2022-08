Do tragedii doszło w środę (17 sierpnia) w miejscowości Stare Strącze w województwie lubuskim. Znajomy rodziny zadzwonił pod numer 112 mówiąc, że dziecko jest w wannie i nie daje oznak życia. Ratownicy pogotowia, którzy przyjechali na wezwanie, nie mogli już nic zrobić. Lekarz stwierdził zgon niemowlęcia.

Stare Strącze. Nie żyję półroczne niemowlę. 19-letnia matka z zarzutem

Na miejsce przyjechała wezwana przez medyków policja i prokurator. Zostały przeprowadzone oględziny i inne czynności procesowe. Do sprawy zostali zatrzymani matka i ojciec dziecka oraz ich znajomy – właściciel mieszkania, które wynajmują. Po przesłuchaniu obaj mężczyźni prawdopodobnie zostaną zwolnieni.

W czwartek odbyła się sekcja zwłok, która wykazała, że prawdopodobną przyczyną zgonu niemowlęcia było utonięcie. W piątek 19-latce zostały przedstawione dwa zarzuty. Oprócz nieumyślnego spowodowania śmierci i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia dla syna, podejrzanej zarzucono również udzielanie narkotyków. Testy wykazały, że w chwili zatrzymania była pod ich wpływem.

– Dziewczynie grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanej nie przyznała się do zarzuconych jej czynów. Prowadzący postępowanie prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 19-latki tymczasowego aresztu na trzy miesiące – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP