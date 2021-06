Nawałnica przeszła nad miejscowością Stary Dzików (woj. podkarpackie). Potężna burza z gradem pojawiła się w sobotę 19 czerwca ok. godz. 17:00. Wszystko trwało zaledwie kilkanaście minut, ale i tak nie obyło się bez licznych szkód. Siła nawałnicy była tak duża, że przerażani mieszkańcy musieli uciekać do domów. Nikomu nic się nie stało.

- Silny wiatr zerwał dachy z budynków mieszkalnych i gospodarczych. W Starym Dzikowie powalone drzewo spadło na zaparkowany samochód. Natomiast w miejscowości Cewków zawaliła się wiata, pod którą były zaparkowane dwa samochody osobowe – informował w rozmowie z portalem zlubaczowa.pl zastępca Komendanta PSP w Lubaczowie st. kpt. Wojciech Wus.

Stary Dzików. Nawałnica spowodowała liczne straty. Wideo

"Burza (prawdopodobnie superkomórka burzowa) przeszła przez miejscowość wczoraj ok. godz. 17:15. Na nagraniu widoczny jest silny, prostoliniowy wiatr szkwałowy, któremu towarzyszy intensywny opad deszczu, a także opad gradu o średnicy dochodzącej do ok. 2 cm. W komentarzach zamieszczamy również zdjęcia przedstawiające skutki przejścia burzy oraz średnicę gradu."

Jak podaje IMGW, w poniedziałek 21 czerwca 2021 roku będzie słonecznie. Na zachodzie i południu okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego oraz dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, również z gradem. Na południowym wschodzie prognozowana suma opadów w czasie burz od 15 mm do 20 mm, na zachodzie i południowym zachodzie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 28 st. C, 29 st. C na wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej do 32 st. C, 34 st. C miejscami na zachodzie, jedynie na Podhalu około 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, na zachodzie do 80 km/h.

RadioZET.pl/ Polscy Łowcy Burz/ zlubartowa.com/ PAP