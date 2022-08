Stawy we Wrocławiu przebadane na obecność rtęci. Są wyniki

W piątek prezydent Wrocławia zlecił Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji przeprowadzenie wspólnie z Politechniką Wrocławską pilnych badań wody w jeziorach i stawach na terenie miasta. Badania objęły m.in. staw w ogrodzie botanicznym, staw Pilczycki, staw w parku Południowym, staw w parku Tołpy, stawy w Leśnicy, stawy na Stabłowicach, fosę miejską, Glinianki, Morskie Oko oraz ujścia Ślęzy, Oławy, Bystrzycy i Widawy.



Jak poinformował w niedzielę w mediach społecznościowych, pierwsze wyniki nie wykazały obecności rtęci. - Wyniki, które niedawno otrzymałem mówią bardzo jednoznacznie, że nasza woda i wyniki z naszych ujęć nie wykazują żadnej rtęci. Czekamy jeszcze na wyniki badań mezytylenu. Te będą znane we wtorek - przekazał Sutryk.

Wrocław. Przebadano stawy i zbiorniki wodne na obecność rtęci

Prezydent Wrocławia ponownie zapewnił, że woda, która dostarczana jest do kranów jest bezpieczna. - Woda, którą uzdatniamy pobierana jest z Oławy i Nysy Kłodzkiej, a nie z Odry. Zanim trafi do kranów przechodzi 10 różnych procesów oczyszczania, a nasze laboratorium w ciągu roku pobiera 10 tys. próbek i wykonuje 100 tys. analiz wody - powiedział.



W niedzielę śnięte ryby zaobserwowano na terenie stawu we wrocławskim Parku Szczytnickim. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu poinformował, że przeprowadzony został monitoring wszystkich zbiorników. - Martwe ryby, które wcześniej zaobserwowano zostały już wyłowione przez straż pożarną. Policja zabezpieczyła teren i pobrała próbki wody do badań. W pozostałych zbiornikach nie stwierdzono nic niepokojącego - przekazał ZZM. Jak poinformował dyżurny wojewódzkiej straży pożarnej we Wrocławiu, ze stawu wyłowiono 50 kg śniętych ryb.

Zarząd Zieleni Miejskiej zapewnił, że zbiorniki w parku, jak również inne potencjalne miejsca, z których może pochodzić woda z Odry, będą pod stałą obserwacją.



Nadal trwa także akcja usuwania martwych ryb z zalewu Bajkał niedaleko Wrocławia. W niedzielę strażacy i żołnierze WOT wyłowili tam z wody ok. 380 kg śniętych ryb. W sobotę było to 350 kg.

RadioZET.pl/PAP - Agata Tomczyńska/oprac. AK