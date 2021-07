Stęszewko. 68-letni mężczyzna przysypany ziemią nie żyje. Ciało znalazł syn

68-letni mężczyzna zginął przysypany ziemią na swojej posesji w podpoznańskim Stęszewku. Ciało ofiary znaleziono w piątek około południa. Według ustaleń policji do zdarzenia doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Policja w Poznaniu prowadzi dochodzenie, by wyjaśnić okoliczności śmierci 68-letniego mężczyzny w Stęszewku. Sierż. sztab. Marta Mróz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przekazała, że przed godziną 12 do funkcjonariuszy zgłosił się syn 68-latka, który zaniepokojony brakiem kontaktu z ojcem pojechał sprawdzić sytuację w jego domu.

- Okazało się, że znalazł mężczyznę w wykopanym dole częściowo przysypanym ziemią. Zmarły to 68-letni mężczyzna. Wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku - powiedziała Mróz. Dodała, że na ciele zmarłego nie było żadnych obrażeń.

Do wypadku doszło na posesji 68-latka, na terenie której zmarły samodzielnie prowadził prace ziemne. Syn ofiary ostatni raz miał kontakt ze zmarłym w czwartkowe popołudnie.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK