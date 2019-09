Pod koniec sierpnia w Krakowie doszło do wypadku dwóch pojazdów Służby Ochrony Państwa. Jak informuje TVN24, w jednym z samochodów miał być Andrzej Duda.

28 sierpnia w Krakowie miała miejsce kolizja dwóch samochodów Służby Ochrony Państwa. Jak podaje TVN24, jeden z pojazdów, w którym miał jechać prezydent Andrzej Duda, uderzył drugi z tej formacji. Okazuje się, że SOP ukrył tę stłuczkę.

Kiedy dziennikarz zapytał, czy w aucie znajdował się Andrzej Duda, MSWiA odpowiedziało, że „sytuacja nie miała wpływu na bezpieczeństwo osób ochranianych”. Zdaniem rozmówców zbliżonych do Służby Ochrony Państwa jednym z największych problemów jest brak odpowiedniej liczby doświadczonych kierowców. I do dziś nic w tej kwestii się nie zmieniło. Dodatkowo MSWiA potwierdziło, że 28 sierpnia doszło do kolizji.

– Wciąż jeździ w grupach ochronnych młodzież i cały czas zdarzają się stłuczki. Jedyna różnica polega na tym, że teraz te stłuczki są lepiej ukrywane i nie wychodzą na jaw – tłumaczy rozmówca TVN24.

– Podczas zatrzymania kolumny SOP na skrzyżowaniu przed sygnalizatorem doszło do nieznacznego naruszenia zderzaka jednego z pojazdów, drugi pojazd nie posiadał żadnych uszkodzeń – napisał o wypadku wydział prasowy resortu.

RadioZET.pl/tvn24.pl