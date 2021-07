Stocznia Gdańska jednak nie trafi na listę UNESCO? Chodzi o "Solidarność"

Pojawił się problem przed weekendowym głosowaniem nad wpisaniem terenów dawnej Stoczni Gdańsk na listę dziedzictwa UNESCO. A chodzi o negatywną opinię Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków, która zdecydowała się nie rekomendować złożonego przez Polskę wniosku. Co z nim jest nie tak?

Rada twierdzi, że wniosek nie przekonał jej do uznania, że tereny po stoczni są na tyle unikalne, by trafić na listę UNESCO. Opinia mówi też o tym, że założona w Gdańsku "Solidarność" wcale nie była kluczowa dla obalenia komunizmu.

Stocznia Gdańska jednak nie trafi na listę UNESCO? Chodzi m.in. o "Solidarność"

Władze Gdańska przygotowują już odpowiedź na tę opinię. – Dla nas jest to perspektywa oczywista. Czy zostanie to potwierdzone przez UNESCO, to musimy jeszcze chwilę poczekać – rzecznik prezydent Gdańska Daniel Stenzel.

Głosowanie w sprawie wpisania Stoczni Gdańskiej odbędzie się w sobotę. Na Listę światowego dziedzictwa UNESCO wpisywane są obiekty o „wyjątkowej powszechnej wartości dla ludzkości”.

