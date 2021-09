Do śmiertelnego wypadku podczas prac polowych doszło we wsi Stok Ruski na Mazowszu. 51-letni rolnik został wciągnięty przez prasę do rolowania siana. Ciało mężczyzny na polu znalazł jego brat.

Do tragicznego w skutkach wypadku na polu we wsi Stok Ruski doszło półtora kilometra od gospodarstwa pana Marka. Rolnik, kierując ciągnikiem prasował suche siano. Jak relacjonuje ''Super Express'', 51-latek miał powrócić do domu po czterdziestu minutach.

Stok Ruski. Maszyna rolnicza wciągnęła 51-latka. Ciało znalazł jego brat

W pewnym momencie maszyna zaczęła się psuć. Słoma zablokowała się w trybach prasy. Mężczyzna zeskoczył z ciągnika i poszedł sprawdzić, co jest przyczyną awarii.

''Schylił się i złapał długą wyschniętą trawę, by odblokować urządzenie. Pracujący wirnik chwycił go za rękę i wciągną do środka belownicy. Obracające się wałki zmiażdżyły ciało rolnika. Marek zmarł w potwornych męczarniach w samotności na polu'' - podaje ''Super Express''.

- Nieżyjącego Marka znalazł na polu drugi syn, gdy pracował kilkaset metrów dalej. Pojechał zobaczyć, co się dzieje kiedy spostrzegł, że traktor stoi od dłuższego czasu - powiedziała zrozpaczona matka rolnika. 51-latek osierocił 14-letnią córkę.

RadioZET.pl/Super Express