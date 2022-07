22-latek przyznał się zabójstwa babci i wujka. "Zadał kilkanaście ciosów"

Do dramatu doszło w miejscowości Stołężyn (woj. wielkopolskie). Ciała 75-letniej matki i 49-letniego syna zostały znalezione w środę przed południem. Policję na miejsce wezwał jeden z członków rodziny. Funkcjonariusze oświadczyli, że "zgon miał charakter nagły".

Podwójne zabójstwo w Stołężynie. 22-latek się przyznał

Do zatrzymania 22-latka - bratanka i wnuka ofiar - doszło w środę po południu w Żninie. Stamtąd został doprowadzony do wągrowieckiej jednostki policji. Policja, po przesłuchaniu mężczyzny, przedstawiła mu zarzuty podwójnego zabójstwa.

W czwartek odbyła się sekcja zwłok ofiar. Przeprowadzono także eksperyment procesowy z udziałem zatrzymanego.

W piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował Polską Agencję Prasową, że "22-letni mężczyzna został już przesłuchany w prokuraturze, usłyszał dwa zarzuty zabójstwa: 75-letniej kobiety i 49-letniego mężczyzny". - Podczas przesłuchania przyznał się, złożył wyjaśnienia, aczkolwiek w tych złożonych wyjaśnieniach nie odniósł się w sposób racjonalny do swojego zachowania – powiedział Wawrzyniak.

Dodał, że mężczyzna zadał ofiarom od kilku do kilkunastu ciosów "narzędziem ostrokrawędzistym". - W toku czynności zabezpieczono przedmioty, które mogły zostać użyte do tego przestępstwa. Będą poddane dalszym badaniom celem określenia, który z nich został użyty do popełnienia tego czynu – powiedział Wawrzyniak.

Prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie 22-latka. W piątek po południu prokurator poinformował, że sąd przychylił się do tego wniosku.

RadioZET.pl/PAP - Anna Jowsa