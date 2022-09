Wypadek autokaru przewożącego dzieci w miejscowości Stołpie na Lubelszczyźnie. Pojazd zderzył się z samochodem ciężarowym. Trzy osoby, w tym dwoje uczniów i kierowca zostali przewiezieni do szpitala.

Do wypadku doszło na krajowej dwunastce. Straż Pożarna odebrała zgłoszenie o zdarzeniu przed godziną 7. Jak przekazała lubelska policja, w rejonie stacji paliw w miejscowości Stołpie samochód ciężarowy zderzył się z autokarem przewożącym szkolną wycieczkę.

Stołpie. Autokar z dziećmi zderzył się z ciężarówką

– Wstępne ustalenia wskazują, że w kierunku Lublina jechał samochód ciężarowy, który zwolnił i zatrzymał się, żeby skręcić w lewo na stację paliw. W tym momencie na jego tył najechał autokar z młodzieżą jednej z ponadpodstawowych szkół chełmskich – powiedziała kom. Ewa Czyż z Komendy Powiatowej Policji w Chełmie.

Autobusem podróżowało 27 dzieci. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala – kierowca autokaru i dwoje uczniów. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje ruchem na objazdy przez Rejowiec i Rejowiec Fabryczny. Utrudnienia mają potrwać co najmniej do godziny 10.

RadioZET.pl/PAP