Premier Mateusz Morawiecki przedłużył obowiązywanie w kraju stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP. Zgodnie z nowymi zarządzeniami Mateusza Morawieckiego będą one obowiązywać do 31 lipca, do godz. 23:59.

Stopnie alarmowe na terenie całej Polski. Premier podpisał zarządzenie

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych. Alert ma charakter prewencyjny. Wprowadzono go w związku z inwazją Rosji na Ukrainę i wzmożonym ruchem na polsko-ukraińskiej granicy. Od marca obowiązywał na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego, a w kwietniu objęto nim terytorium całego kraju.

Stopień alarmowy CHARLIE-CRP został natomiast wprowadzony, aby przeciwdziałać zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Tak wysoki stopień - trzeci z czterech - obowiązuje w kraju po raz pierwszy. Premier wprowadził go 21 lutego. Wcześniej, od połowy lutego, obowiązywał pierwszy stopień ALFA-CRP.

"Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności" - podkreślił resort spraw wewnętrznych. Premier wprowadza je na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

MSWiA zaznaczyło, że bezpieczeństwo w czasie obowiązywania alertu uzależnione jest nie tylko od działania służb, lecz także od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej oraz czujności obywateli. "Nie lekceważ żadnej informacji o zagrożeniu! Natychmiast powiadom służby dzwoniąc na numer tel. 112" - zaapelował resort.

RadioZET.pl/PAP