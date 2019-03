Międzynarodowy Strajk Klimatyczny. Młodzież protestuje przeciw polityce dot. zmian klimatycznych

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny rozpoczął się 15 marca ok. godz.,10 rano. Protest uczniów trwa w 82 krajach. W inicjatywie bierze udział także wiele polskich miast.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny to efekt ekologicznej deklaracji Grety Thurnberg na COP24 w Katowicach. Młoda uczennica na szczycie zaprotestowała przeciwko bierności rządzących wobec zmian klimatycznych.

Pod koniec listopada 2018 roku ubrana w żółty przeciwdeszczowy płaszcz Greta, mimo niesprzyjającej pogody, zamiast pójść do szkoły udała się przed gmach parlamentu w Sztokholmie, żądając m.in. realizacji postanowień porozumienia paryskiego. Swoim działaniem młoda Szwedka zainspirowała także uczniów z innych państw świata.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Dlaczego uczniowie strajkują?

„Zainspirowani odwagą, nieustępliwością i determinacją Grety Thunberg, chcemy przeciwstawić się bierności polityków wobec postępowania zmian i ocieplenia klimatu. Nie zgadzamy się na przemilczanie i ignorowanie problemu, który jest kwestią kluczową dla naszej przyszłości. To my – jako młodzi ludzie – w największym stopniu będziemy odczuwać skutki dzisiejszego braku decyzji. Jesteśmy świadomi, że uratowanie naszej planety wymaga od nas realnej zmiany sposobu życia. Wiemy też, że nasze indywidualne działania nie są i nie będą wystarczające, by zatrzymać dramatyczne procesy niszczące środowisko” – tak uczniowie opisują swoje postulaty.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny odbywa się w 15 polskich miastach, w tym m.in. w Ostródzie, Zielonej Górze, Katowicach, Szczecinie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Krakowie.

W mediach społecznościowych na profilu akcji Młodzieżowy Strajk Klimatyczny opublikowano szczegółowe informacje na temat protestu. W Warszawie protest uczniów rozpoczął się o godzinie 10. Ruszy ze skrzyżowania ulic Marszałkowskiej z Królewską, a potem przez Marszałkowską, Kruczą aż do siedziby Ministerstwa Energii. Potrwa planowo do godz. 14

