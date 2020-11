Strajk Kobiet przed budynkiem MEN w Warszawie rozpoczął się w poniedziałek około godziny 18. Na alei Szucha zgromadził się tłum protestujących, którzy domagają się dymisji ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Pikietujący mają ze sobą banery z napisami m.in. "Czarnek do domu".

"Nie godzimy się na to, by Minister Edukacji reprezentował te środowiska, których przedstawiciele odpowiedzialni są za liczne pobicia i ataki w ostatnich dniach. Koniec przemocy! Cała Polska antyfaszystowska, ministrów to również dotyczy" - napisali w mediach społecznościowych organizatorzy Strajku Kobiet.

Strajk Kobiet przed budynkiem MEN. Policja użyła siły

W pewnym momencie podczas pikiety kilkanaście osób wtargnęło na ulicę i zablokowało przejazd przez aleję Szucha. ''Policja zaczęła siła usuwać protestujących'' - napisał na Twitterze reporter radiozet.pl Piotr Drabik.

"Policja ponownie w formie. Legitymowanie, szarpanie pod MENem" - napisał na Twitterze Strajk Kobiet. Podał też, że jedną z liderek protestów Klementynę Suchanow funkcjonariusze chcą wywieźć na komisariat. Jak z kolei poinformowała Komenda Stołeczna Policji funkcjonariusze interweniują w al. Szucha, gdzie grupa uczestników nielegalnego zgromadzenia zablokowała jezdnię. "Osoby te lekceważyły wezwania do zachowania zgodnego z prawem. Użyto siły fizycznej, przeniesiono osoby na pobocze i chodnik. Przywrócono normalny ruch pojazdów" - napisała KSP.

Masowe protesty w całej Polsce trwają od 22 października i są wyrazem sprzeciwem wobec zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych. Wywołało je orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. Głównym inicjatorem akcji protestacyjnych jest Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl