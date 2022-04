Strajk kontrolerów lotów przybiera na sile. Związkowcy nie zgadzają się na nowe zasady wynagradzania w PAŻP, a spółka ma niemały problem kadrowy. Rzeczniczka warszawskiego Lotniska Chopina wskazała w rozmowie z PAP, że port od kilkunastu dni odnotowuje opóźnienia w przylotach i odlotach samolotów z powodu problemów w PAŻP. Rozpoczęła się kolejna runda negocjacji kierownictwa spółki ze związkowcami.

Konflikt w PAŻP. Opóźnienia lotów i kolejna runda negocjacji

Ok. godz. 11 rozpoczęło się spotkanie kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego na rozmowy - poinformowała w piątek PAP rzeczniczka PAŻP Agata Król.

Związkowcy napisali w oświadczeniu, że po ich stronie „jest pełna gotowość do konstruktywnej i merytorycznej współpracy".

"Konflikt nie opiera się na kwestii kupienia nas i tylko finansach (…) Kluczem jest odbudowanie instytucji z wysoką kulturą bezpieczeństwa zarówno dla pracujących w niej, jak i tych, dla których ta instytucja pracuje" - wskazali.

Oczekiwania związkowców dotyczą nie tylko płac. Pracownicy swoje roszczenia opisali w 24 punktach. Te dotyczą m.in. obiektywnych i adekwatnych do odpowiedzialności zasad wynagradzania, wycofania niezgodnych z polskim prawem zarządzeń byłego p.o. prezesa Agencji; przywrócenia do pracy - chodzi o niesłusznie zwolnionych kontrolerów, pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich, których działania lub zaniechania doprowadziły do obecnego kryzysu bezpieczeństwa oraz przywrócenia etosu pracy.

Eurocontrol. Loty zostaną odwołane?

W czwartek na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson przekazał, że jeśli do piątku nie uda się osiągnąć porozumienia między PAŻP a związkowymi kontrolerami ruchu lotniczego, to Eurocontrol, czyli Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, może zdecydować o masowych odwołaniach rejsów nie tylko z Polski, ale i do Polski.

Rzecznik Komisji Europejskiej Stefan De Keersmaecker, pytany w Brukseli na konferencji o spór z kontrolerami lotniczymi w Polsce wskazał, że KE „nie ma uprawnień do interwencji”.

- Komisja wraz z Eurocontrol ściśle monitoruje sytuację, która budzi poważne obawy i poważnie wpłynie na łączność w całej Unii Europejskiej. Ponieważ wydaje się, że przyczyną obecnej sytuacji jest konflikt społeczny, Komisja nie ma uprawnień do interweniowania. Zdecydowanie jednak wzywamy wszystkie zaangażowane strony do pilnego znalezienia rozwiązania - powiedział.

Sprawę skomentował także szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. - Istotne jest rozwiązywanie konfliktów tak, aby nie wpływały one na transport i na funkcjonowanie ważnych gałęzi państwa – powiedział Kumoch w rozmowie z Wp.pl.

RadioZET.pl/PAP