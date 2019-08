Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Strajk nauczycieli w znaczący sposób utrudnił pracę polskiej oświaty w kwietniu tego roku. Zrzeszeni w ZNP nauczyciele zdecydowali się jednak przerwać protest. Niewykluczone, że znów odejdą od biurek i tablic, tym razem we wrześniu.

Jak poinformował dziennikarzy szef ZNP Sławomir Broniarz, przez dwa tygodnie, od 1 września, nauczyciele zagłosują w sondzie w sprawie możliwego strajku.

Władze Związku zadecydują o proteście i jego formie 16 września. Choć Broniarz chwalił z początku współpracę w zakresie współpracy z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim, dziś przyznał otwarcie, że nauczyciele „są zdecydowani do podjęcia różnorodnych działań protestacyjnych”.

To, co dzieje się w sferze polityki edukacyjnej, to, co zostało nam zaproponowane przez nowego ministra edukacji, absolutnie nie wyczerpuje naszych oczekiwań. Nie zrealizowano do tej pory głównego celu kwietniowego strajku, czyli 30-procentowej podwyżki płac dla nauczycieli jeszcze w tym roku. O to w dalszym ciągu się upominamy.

Sławomir Broniarz