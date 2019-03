Szef ZNP w Radiu ZET o możliwym wstrzymaniu promocji uczniów do następnej klasy. Jest reakcja MEN

To działanie wyjątkowe nieodpowiedzialne, dla którego nie ma usprawiedliwienia - tak rzeczniczka MEN Anna Ostrowska odniosła się do słów prezesa ZNP Sławomira Broniarza, które padły w wywiadzie dla Radia ZET. Szef ZNP zapowiedział, że nauczyciele mogą wstrzymać promocję uczniów.

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz w wywiadzie dla Radia ZET, mówiąc o zapowiedzianym strajku nauczycieli przypomniał m.in., że w kompetencji nauczycieli, rad pedagogicznych, leży klasyfikowanie, ocenianie i promowanie uczniów. "I to też jest potężny oręż w ręku nauczycieli, chcielibyśmy, żeby rząd miał tego świadomość. Jeżeli skorzystam także z tego oręża to będziemy mieli w edukacji totalny kataklizm związany z rekrutacją albo zakończeniem kolejnych cykli edukacyjnych przez dzieci, uczniów polskich szkół" - powiedział.

Co czeka uczniów w przypadku strajku? Jak mówił w rozmowie z Radiem ZET Broniarz, jeśli do niego dojdzie i nie odbędą się wyznaczone na połowę kwietnia egzaminy i majowe matury, to "albo egzaminy będą musiały odbyć się w późniejszym terminie, albo trzeba będzie szukać innego rozwiązania związanego z rekrutacją młodzieży do szkół wyższego szczebla".

MEN reaguje na słowa Broniarza: "Nie ma naszej zgody"

Wypowiedź Sławomira Broniarza skomentowała w rozmowie z PAP rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska. "Nie ma naszej zgody na wprowadzanie uczniów i rodziców w błąd". Według niej, twierdzenie, że możliwe jest przeprowadzenie egzaminów w innych terminach niż te wyznaczone w harmonogramie, to próba przerzucenia odpowiedzialności za działania ZNP na dyrektorów szkół.

- To dyrektorzy zgodnie z art. 44 ustawy o systemie oświaty odpowiadają za organizację i przebieg egzaminu w danej szkole. Uspokajamy uczniów i rodziców, egzaminy odbędą się zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - napisała Ostrowska w komentarzu przesłanym PAP.

Jak dodała, „próba zakłócenia przebiegu egzaminów” oznaczałaby dla uczniów „ogromny stres i w konsekwencji zaburzenie procesu rekrutacyjnego”.

- Groźba ZNP utrudnienia promocji wszystkim uczniom, których jest w Polsce 4,5 miliona oraz próba paraliżu systemu polskiej oświaty, jest działaniem wyjątkowo nieodpowiedzialnym, dla którego nie ma usprawiedliwienia – powiedziała rzeczniczka MEN.

