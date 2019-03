Broniarz na okładce jako terrorysta z karabinem. Szef ZNP zapowiada pozew przeciw "Gazecie Polskiej"

Chodzi o ostatnie wydanie tygodnika, które ukazało się w środę. Zdobi je kontrowersyjna okładka przedstawiająca przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego jako terrorystę, który z karabinem w ręku "bierze dzieci za zakładników" (parafrazując tytuł).

Okładka z prezesem ZNP

"Wincenty Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, po raz kolejny udowadnia, że jeśli chodzi mu o dobro nauczycieli, to pojmuje je on w dość specyficzny sposób. I przedkłada nad dobro uczniów" - czytamy z kolei na profilu "GP" na Twitterze

W środku można z kolei przeczytać artykuł, który w krytycznych słowach odnosi się do działań ZNP w kontekście strajku. Autorzy zarzucają Broniarzowi i innym związkowcom dbanie o własne interesy kosztem uczniów, podkreślając, że terminy demonstracji - jako, że kolidują z najważniejszymi egzaminami - doprowadzą do ogólnokrajowego paraliżu.

Gazeta podaje równie z dane (z niewiadomego źródła) o rzekomo 70 proc. Polaków, którzy mają nie popierać protestów i przypomina, że Broniarz, który stoi na czele Związku od 1998, przez ostatnie 20 lat nie pracował jako pedagog.

Broniarz zapowiada pozew

Sam Broniarz jest zniesmaczony tą okładka i zapowiada kroki prawne przeciwko czasopismu. - To sianie nienawiści i budowanie klimatu atawistycznej niechęci do przeciwnika politycznego - stwierdził w rozmowie z Onetem.

Szef ZNP zarzucił też redaktorowi naczelnego "Gazety Polskiej" Tomaszowi Sakiewiczowi, że polaryzuje emocje społeczne. - Nie przemawia przeze mnie megalomania, ale ZNP nie zasłużył sobie na to, aby wizerunek prezesa związku był wykorzystywany do siania nienawiści. Można nas lubić lub nienawidzić, ale nie można generować skrajnych emocji, nawet w tak mało poczytnym tytule jak "Gazeta Polska" -prze Onetowi.

Strajk nauczyciela - trwa referendum

Strajk nauczycieli ma się rozpocząć 8 kwietnia. Jego termin może się zatem zbiec z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami: 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty. Matury 2019 mają się rozpocząć 6 maja. Szczegółowe terminy maturalnych egzaminów pisemnych oraz ustnych na radiozet.pl.

Decyzją ZNP od 5 marca do 25 marca trwa referendum strajkowe we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach prowadzonego sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o 1 tys. zł.

Strajk nauczycieli. Czego domagają się pedagodzy?

* Związek Nauczycielstwa Polskiego chce zwiększenia o 1000 zł tzw. kwoty bazowej służącej do wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli

* Forum Związków Zawodowych żąda zwiększenia o 1000 zł wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego

* Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" żąda m.in. podniesienia płac w oświacie podobnie jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż 650 zł od stycznia tego roku i kolejnych 15 proc. od stycznia 2020 r. do wynagrodzenia zasadniczego bez względu na stopień awansu zawodowego nauczyciela

