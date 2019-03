Uczniowie nie chcą strajku. Mocny apel do nauczycieli: nie można tego robić naszym kosztem

Uczniowie napisali do związkowców i MEN ws. planowanego strajku nauczycieli. - Każda grupa zawodowa ma prawo do strajku, ale nie można tego robić kosztem uczniów – stwierdziła Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej i Koalicja Młodzieżowych Rad na rzecz Praw Ucznia.

Od 5 marca trwa referendum strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Potrwa do 25 marca. Odbywa się we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia, co do żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o 1 tys. zł.

Jeśli taka będzie wyrażona w referendum wola większości, strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia. Oznacza to, że jego termin może się zbiec z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma się odbyć egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia – egzamin ósmoklasistów. Matury zaś mają się rozpocząć 6 maja.

Strajk nauczycieli. Uczniowie piszą do związkowców i MEN

Przedstawiciele uczniów w liście otwartym skierowanym do MEN i do zawodowych organizacji nauczycielskich podkreślili , że "sytuacja, w której część uczniów nie będzie miała możliwości napisania egzaminu w wyznaczonym terminie ze względu na zapowiadany protest, jest zaprzeczeniem prawa każdego młodego człowieka do edukacji" .

- Zdecydowanie nie zgadzamy się na to, żeby ''promocja uczniów była orężem'' w walce o wyższe płace nauczycieli. (…) Karanie niewinnych uczniów brakiem promocji do następnej klasy z uwagi na inne czynniki niż osiągane wyniki w nauce jest niedopuszczalne – oznajmili w liście. O możliwym wstrzymaniu promocji uczniów do następnej klasy mówił w rozmowie z Radiem ZET prezes ZNP. Całość rozmowy możesz przeczytać TUTAJ.

- Każda grupa zawodowa ma prawo do strajku, ale nie można tego robić kosztem uczniów. To właśnie oni będą największą ofiarą takiego rozwiązania, a do tego nie możemy dopuścić – czytamy w liście.

