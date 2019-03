Strajk nauczycieli. W trakcie egzaminu uczniów będą pilnować katecheci

Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

Strajk nauczycieli ma się rozpocząć 8 kwietnia. Jego termin może się zatem zbiec z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami: 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty. Matury 2019 mają się rozpocząć 6 maja. Szczegółowe terminy maturalnych egzaminów pisemnych oraz ustnych na radiozet.pl.

Decyzją ZNP od 5 marca do 25 marca trwa referendum strajkowe we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach prowadzonego sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o 1 tys. zł.

Strajk nauczycieli. Uczniów będą pilnować katecheci?

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty w związku z planowanym ogólnopolskim strajkiem nauczycieli w trakcie egzaminów nie wyklucza, że w pilnowaniu uczniów pomagać będą katecheci.

- Prawo nie przewiduje przeniesienia terminu egzaminów, za to zespoły do pilnowania uczniów mogą być zmienione w ostatniej chwili. Wierzymy, że dyrektorzy sobie poradzą z tym zadaniem - mówi wicekurator oświaty we Wrocławiu Janusz Wrzal.

Wrocławski urząd miasta rozważa, czy w związku z protestem nauczycieli nie powołać sztabu kryzysowego - tak jak zrobił to stołeczny ratusz. Spotkanie z dyrektorami szkół i decyzje w tej sprawie wrocławscy urzędnicy maja podjąć w przyszłym tygodniu.

Czego domagają się nauczyciele?

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce zwiększenia o 1000 zł tzw. kwoty bazowej służącej do wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli

Forum Związków Zawodowych żąda zwiększenia o 1000 zł wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" żąda m.in. podniesienia płac w oświacie podobnie jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż 650 zł od stycznia tego roku i kolejnych 15 proc. od stycznia 2020 r. do wynagrodzenia zasadniczego bez względu na stopień awansu zawodowego nauczyciela

RadioZET.pl/DG