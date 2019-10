Strajk włoski jednak startuje. To „w obronie godności zawodu nauczyciela”

Związek Nauczycielstwa Polskiego przyjął we wtorek uchwałę dotyczącą dalszej akcji protestacyjnej, nazywanej przez nauczycieli strajkiem włoskim. Jak przekazał szef ZNP Sławomir Broniarz, nauczyciele w całej Polsce zaczną protestować już w środę, 23 października. Co to oznacza dla uczniów?