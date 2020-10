Strzelanina miała miejsce w jednej z miejscowości w Małopolsce. Pijany mężczyzna najpierw ostrzelał dom z broni pneumatycznej, a następnie pobił jego lokatora. Napastnik jest już w rękach policji. Swój czyn miał później tłumaczyć faktem, że...zostawiła go dziewczyna.

Strzelanina w Małopolsce. Policja postawiła zarzuty uszkodzenia mienia oraz udziału w bójce 21-letniemu mężczyźnie, który po pijanemu ostrzelał z broni pneumatycznej dom w Żabnie (woj. małopolskie) i pobił jego mieszkańca. Motywem miała być zemsta za porzucenie przez dziewczynę i domniemany dług.

Zarzuty udziału w pobiciu usłyszał także 19-latek, który mu towarzyszył. Grozi im za to odpowiednio do 3 i do 5 lat więzienia. Ostatni z uczestników nocnej eskapady – kierowca - po złożeniu wyjaśnień został zwolniony.

Jak poinformował w czwartek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, do zdarzenia doszło w niedzielę nad ranem, kiedy 21-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego wracał z wesela. Poprosił swoich kolegów, aby przyjechali i odwieźli go do domu. Jednak w drodze powrotnej mężczyzna polecił kierowcy, aby ten zajechał przed jeden z domów w Żabnie.

Tam 21-latek z pistoletu pneumatycznego oddał w stronę budynku kilka strzałów - trafił w trzy okna, rozbijając zewnętrzne szyby.

Z domu wybiegł właściciel i jego 20-letni syn, którzy samochodem ruszyli w pościg za napastnikami. Ścigające auto także zostało ostrzelane w szybę z broni pneumatycznej, a po zatrzymaniu przez atakujących, jadący nim 20-latek został pobity.

Napastnicy uciekli i zostali zatrzymani dopiero na policyjnej blokadzie w Tarnowie.

Podczas ich przeszukania policjanci znaleźli przy 21-latku nie tylko broń, ale także dopalacze.

Obaj atakujący byli pod znacznym wpływem alkoholu. 21-latek tłumaczył policjantom, że był wściekły, bo zostawiła go dziewczyna. Przekonywał też, że pobity winny był mu kilkaset złotych.

