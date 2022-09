Strzały w Tomaszowie Lubelskim. Są ranni, policjanci trafili do szpitala

Podczas interwencji w Tomaszowie Lubelskim jeden z funkcjonariuszy, broniąc się, użył broni palnej i ranił w nogę napastnika. Wcześniej agresywny mężczyzna ranił nożem dwóch policjantów, których też przewieziono do szpitala. Jeden został już wypisany do domu.

Do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 15.30 w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Kościuszki. Policjanci pojawili się na miejscu w związku ze zgłoszeniem dotyczącym leżącego przy chodniku mężczyzny.



- Podczas przeprowadzonej interwencji mającej na celu udzielenie leżącemu pomocy oraz ustaleniu jego danych osobowych, ten stał się bardzo agresywny. W pewnej chwili wyjął nóż i zaatakował policjantów. Obaj funkcjonariusze zostali zranieni nożem, mają obrażenia nóg oraz rąk. Jeden z funkcjonariuszy, broniąc się, użył broni palnej i ranił w nogę napastnika - poinformował w czwartek rzecznik KWP w Lublinie nadkom. Andrzej Fijołek.

Strzelanina w Tomaszowie Lubelskim. Trzy osoby ranne

Agresywny mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Ustalono, że jest to 24-letni obywatel Ukrainy. W tej chwili nadal przebywa w szpitalu.

Zaraz po zdarzeniu, również obaj funkcjonariusze zostali przewiezieni do szpitala z obrażeniami nóg oraz rąk. - Jeden z nich został już wypisany do domu, natomiast drugiego przetransportowano z poważną raną ręki do szpitala w Lublinie - powiedział w piątek rzecznik. Za czynną napaść na policjanta grozi do 10 lat więzienia, natomiast za usiłowanie zabójstwa – dożywocie.

RadioZET.pl/PAP - Gabriela Bogaczyk