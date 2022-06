Staranował rowerem 7-letnią dziewczynkę i uciekł. Szokujące nagranie w sieci

Rowerzysta z impetem wjechał w siedmioletnią dziewczynkę i uciekł. Policja ze Strzelec Krajeńskich dzięki monitoringowi miejskiemu dotarła do sprawcy wypadku i przedstawiła mu zarzuty. Mężczyźnie grozi grzywna do 30 tys. zł. Dziecko na szczęście nie odniosło obrażeń.

Rowerzysta potrącił 7-letnią dziewczynkę na chodniku. Do wypadku doszło w Strzelcach Krajeńskich 24 maja. Po godzinie 17 przy ulicy Nowa Brama, która jest częstym miejscem spacerów, doszło do zderzenia mężczyzny jadącego rowerem i dziecka. Policja w poniedziałek opublikowała nagranie.

Strzelce Krajeńskie. Potrącił 7-latkę, pozbierał zakupy i odjechał

Dziecko spacerowało ze swoją mamą i młodszym rodzeństwem, prowadząc hulajnogę. W pewnym momencie w niczego nieświadomą dziewczynkę z dużą prędkością wjechał rowerzysta. Siedmiolatka upadła na chodnik. Wypadek wyglądał bardzo groźnie; na szczęście 7-latce nic się nie stało.

Rowerzysta również upadł. Jak widać na wideo - nie zainteresował się losem poszkodowanej. Szybko pozbierał zakupy, które rozsypały się w momencie upadku i odjechał.

"Mundurowi zakwalifikowali to zdarzenie jako spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym" - przekazał aspirant Tomasz Bartos z KPP w Strzelcach Krajeńskich, cytowany na stronie Lubuskiej Policji.

Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu miejskiego. Dzięki nagraniu policjantom szybko udało się dotrzeć do mężczyzny, który wjechał w 7-latkę.

"Wezwany do strzeleckiej komendy przyznał się do zarzutu, który policjanci zakwalifikowali jako spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sprawa niebawem trafi do sądu. 25-latkowi grozi grzywna do 30 tysięcy złotych" - poinformował Bartos.

Policjant zaapelował o rozwagę. "Również piesi i rowerzyści muszą pamiętać, że nie są sami na drodze. Wzajemny szacunek jest czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo wszystkich" - zaapelował.

RadioZET.pl/Lubuska Policja