Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Wanda Goliszewska zaginęła w czwartkowe południe. Mieszkanka Strzelec Opolskich wybrała się wraz z synem na grzyby do lasu w okolicach Łazisk w gminie Jemielnica. 72-latka nie wróciła w umówione miejsce. Zaniepokojony syn powiadomił o sprawie policję.

Jak podaje lokalny serwis nto.pl, w trzydniowych poszukiwaniach kobiety wykorzystano radiowozy, kamery termowizyjne i specjalnie szkolone psy. W sobotę, 6 października odnaleziono zwłoki 72-latki.

Na miejscu pracował prokurator. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich sierż. sztab. Dariusz Świątczak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

Policja apeluje do grzybiarzy

Opolska policja przypomina o kilku wskazówkach, którymi warto kierować się, gdy jesteśmy w lesie.

przed wyjściem do lasu warto powiadomić bliskich o wyprawie oraz wskazać im najbliższą okolicę, w której będziemy przebywać. Powiedzmy im również, kiedy zamierzamy wrócić do domu

do lasu najlepiej wybierać się w towarzystwie – im więcej osób, tym lepiej. Dzieci, starsze i schorowane osoby nie powinny same wchodzić do lasu

gdy na grzyby wybieramy się z dziećmi, nie traćmy ich z oczu i nie pozwalajmy samym odchodzić zbyt daleko

nie zapominajmy o zabraniu latarek i elementów odblaskowych, dzięki którym w czasie zapadającego zmroku będziemy bardziej widoczni. Najlepiej jednak wybierać się do lasu o takiej porze, kiedy mamy pewność, że zdążymy jeszcze przed zmrokiem wrócić do domu

przydatny będzie telefon komórkowy z naładowaną baterią, który może okazać się pomocny w sytuacjach kryzysowych

warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych spacerów nieodzowna będzie kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie

kiedy nie jesteśmy pewni co do swojej orientacji w terenie, lepiej nie odchodźmy zbyt daleko od drogi, w głębi lasu bardzo szybko można zgubić drogę powrotną

zbierajmy grzyby tylko jadalne, a jeśli nie mamy pewności co do rodzaju grzybów, jakie zebraliśmy, po powrocie sprawdźmy je w najbliższym punkcie sanepidu

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w lesie zależy przede wszystkim od nas samych. Nie traćmy rozsądku i czujności, pilnujmy swoje pociechy i zawsze sprawdzajmy, czy wiemy którędy kierować się do wyjścia z lasu. Zadbajmy również o środowisko i nie pozostawiać po sobie śmieci. Opakowania po napojach czy kanapkach zabierzmy ze sobą, a po powrocie do domu wyrzućmy do kosza. Od razu sprawdźmy też, czy nie przynieśliśmy na sobie kleszcza, są one bowiem groźne dla naszego zdrowia.

RadioZET.pl/nto.pl