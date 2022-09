Tragiczny wypadek w Strzelcach w powiecie grudziądzkim. Jedna osoba zginęła, kiedy samochód osobowy zderzył się z busem na drodze krajowej nr 16. Trzy osoby trafiły do szpitala.

Do wypadku doszło w czwartek tuż po godzinie 23 we wsi Strzelce (woj. kujawsko-pomorskie). Jak podaje "Gazeta Pomorska", doszło tam do zderzenia volkswagena z busem. Uderzenie było potężne i spowodowało, że przód auta osobowego został kompletnie zmiażdżony.

Strzelce. Zderzenie na dk 16. Kierowca zginął na miejscu

Kierowca samochodu osobowego nie przeżył wypadku. Zginął na miejscu. Bus przewrócił się na bok. Ranne zostały trzy podróżujące nim osoby.

Na miejscu tragedii pracowali policjanci, Zespoły Ratownictwa Medycznego, siedem zastępów straży pożarnej, w tym druhowie z OSP Łasin. - Zostaliśmy zadysponowani do zderzenia czołowego samochodu osobowego z busem w miejscowości Strzelce na drodze krajowej nr 16. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, natomiast trzy pozostałe osoby zostały zabrane przez ZRM do szpitala - relacjonowali.

Pod nadzorem prokuratora funkcjonariusze wyjaśnią teraz przyczyny wypadku.

