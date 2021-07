Ulewa, które przeszła w okolicach Lwówka Śląskiego, zalała miejscowość Strzyżowiec. Woda wdarła się do kilku domów, a droga jest kompletnie nieprzejezdna. IMGW ostrzega przed możliwymi burzami z gradem w regionie.

Strażacy przekonują, że ulewa była krótka, ale bardzo intensywna. Jak podaje Portalik24.pl - "Strzyżowiec odcięty jest od świata. Brak przejazdu. OSP Strzyżowiec na miejscu".

"Strzyżowiec walczy ze skutkami nawałnicy. Powalone drzewa, wiele podtopionych budynków. Drogi dojazdowe do miejscowości od strony Wlenia i Jeleniej Góry nieprzejezdne" - podaje z kolei "Lwówek na Sygnale".

Instytut meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że nadchodzącej nocy burze będą występowały przede wszystkim na południu i południowym wschodzie kraju. Natomiast w drugiej części nocy mogą się przemieścić bardziej na północ i występować w centrum, a także: na Kujawach, Pomorzu i w województwie warmińsko-mazurskim.

IMGW prognozuje również przelotne opady deszczu, które mogą wystąpić w całej Polsce, poza północnymi krańcami kraju. Poza tym, noc będzie ciepła. Temperatura minimalna wyniesie od 12-13 st. C na terenach podgórskich, do 18-19 st. C w głębi kraju. Najcieplej będzie na północnym wschodzie i w centrum.

RadioZET.pl/ Grażyna Wiatr/ Portalik24.pl/ Lwówek na Sygnale/ IMGW