Studentki oskarżają wykładowcę UW o molestowanie. "Wkładał rękę pod bluzkę, całował, nachodził"

Chodzi o znanego językoznawcę z Uniwersytetu Warszawskiego, autora książek akademickich, który do zeszłego roku był honorowym przewodniczącym Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk. Wykładowca nieraz brał udział w audycjach radiowych, telewizyjnych, publikował m.in. w "Gazecie Wyborczej".

Kilkanaście oskarżeń pod adresem wykładowcy UW

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", w zeszłym roku jedna ze studentek profesora zwróciła się do uczelnianej komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji i oskarżyła wykładowcę o molestowanie seksualne. W trakcie prac komisji zgłaszały się kolejne pokrzywdzone dawne studentki i doktorantki – w sumie ofiar miało być kilkanaście, najwcześniejsze przypadki dotyczyły wydarzeń sprzed ok. 30 lat. - Od lat jestem związana z Uniwersytetem Warszawskim, ale o czymś tak ohydnym i na taką skalę jeszcze nie słyszałam – mówi „Gazecie Wyborczej” jedna z rozmówczyń.

Kolejna osoba z uczelni, która miała zapoznać się z raportem komisji, opowiada, że z zeznań kobiet przed komisją wynikało, że "profesor dotykał je w niewłaściwy sposób, wkładał rękę pod bluzkę, prosił, by usiadły na kolanie, całował w usta, przyciskał do ściany, nachodził i wysyłał SMS-y, w których pisał np., że kobieta jest wyjątkowa, że tęskni za nią. Zwracał się do nich: „kotku", „kochanie". Przed jedną z kobiet – onanizował się".

- Zdarzało się, że na konferencjach studentki i doktorantki celowo zatrzymywały się w innym hotelu, żeby profesor ich nie nachodził – mówi GW rozmówczyni. - Do dziś wiele z nich ma traumę. Jedna z kobiet opowiadała, że czuje wręcz obrzydzenie, przechodząc obok bramy UW. W jej przypadku do molestowania seksualnego doszło ok. 15 lat temu – dodaje kolejna rozmówczyni.

Rektor UW odsuwa wykładowcę od zajęć

Wykładowca miał twierdzić, że wszystkie oskarżenia pod jego adresem to spisek i zemsta byłych studentek, a jedyne co ma sobie do zarzucenia, to nieodpowiednie zwroty np. „kotku". Komisja orzekła jednak, że zeznania studentek i doktorantek są spójne i wiarygodne.

„Komisja rektorska ds. przeciwdziałania dyskryminacji uznała złożoną skargę za wiarygodną. Opinia została wydana 17 stycznia 2022 roku. Umowa o pracę została rozwiązana. Rektor zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy, odsuwając go od prowadzenia zajęć dydaktycznych" - napisała w oświadczeniu Anna Modzelewska, rzeczniczka UW. Profesor formalnie przestanie być pracownikiem uczelni 31 marca, czyli dopiero z końcem semestru, bo - jak tłumaczy rzeczniczka – tak mówi ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uczelnia nie podaje, jaki wskazano powód rozwiązania umowy.

RadioZET.pl/Wyborcza.pl