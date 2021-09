Studia 2021 zdalnie czy stacjonarnie? Uczelnie zdecydowały. Studenci mają pierwsze plany zajęć

Większość uczelni zainauguruje rok akademicki w piątek, tradycyjnie 1 października. Studenci powoli dostają pierwsze plany zajęć i dowiadują się, w jakiej formie będą pracować.

„Zajęcia dydaktyczne będą co do zasady prowadzone w trybie stacjonarnym. Na studiach stacjonarnych: pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz w szkołach doktorskich wybrane zajęcia dydaktyczne, w szczególności wykłady, kursy i szkolenia, mogą być wyjątkowo prowadzone w trybie zdalnym” - to zarządzenie rektora Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2021/2022.

Podobnie będą wyglądały studia w najbliższym semestrze na Uniwersytecie Jagiellońskim. To znaczy wykłady dla dużych kierunków, na których uczy się kilkaset osób, będą w trybie zdalnym, a ćwiczenia, lektoraty – w trybie stacjonarnym.

Uniwersytet Łódzki również zapowiedział tryb hybrydowy, a o tym, jakie zajęcia będą online, mają decydować dziekani poszczególnych wydziałów.

Studia 2021 zdalnie?

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma z góry ustalone zasady. Według rozporządzenia rektor w siedzibie uczelni będą prowadzone ćwiczenia i laboratoria, a także wykłady w grupach, które nie przekraczają 30 osób. Tylko w szczególnych wypadkach limit ten może być zwiększony. Większe grupy będą uczyły się zdalnie.

- Uniwersytet to przede wszystkim wspólnota. Studiowanie to nie tylko obecność na zajęciach, wizyty w bibliotece, w laboratoriach, to interakcja, bycie razem - zwrócił się w nagraniu do studentów prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dlatego większość zajęć ma tu być stacjonarna, a tylko nieliczne przedmioty mogą być ewentualnie prowadzone zdalnie.

Uczelnie zgodnie jednak zastrzegają, że sytuacja w trakcie roku akademickiego może się zmienić.

„O przejściu na tryb zdalny uczestnicy zajęć muszą zostać poinformowani z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem” - zapowiada UW na swojej stronie.

Uczelnie przypominają też o ważności legitymacji studenckich i doktorantów. W związku z uchyleniem dotychczasowych obostrzeń przez Ministerstwo Edukacji i Nauki legitymacje stracą ważność 14 października. Na początku roku akademickiego studenci będą musieli więc podbić je w dziekanatach.

RadioZET.pl