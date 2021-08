Agresywny pies uciekł z kojca i pogryzł dziewczynkę. Ranna trafiła do szpitala

Pies dotkliwie pogryzł 14-latkę na terenie gminy Stupsk niedaleko Mławy. Dziecko z obrażeniami klatki piersiowej trafiło do szpitala w Ciechanowie. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Zwierzę, które zaatakowało dziewczynkę, nie miało aktualnych szczepień.

Na terenie gminy Stupsk niedaleko Mławy (woj. mazowieckie) pies dotkliwie pogryzł 14-latkę. Dziewczyna z ranami klatki piersiowej trafiła do szpitala w Ciechanowie. Osobie, pod której opieką był pies, grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska, do pogryzienia 14-letniej dziewczynki przez psa, który wraz z innym, uciekł z kojca, doszło dzień wcześniej, we wtorek wieczorem, w jednej z miejscowości w gminie Stupsk.

Stupsk. 14-latka pogryziona przez psa. "Pomagała sąsiadce"

- 14-latka pomagała sąsiadce przyprowadzić na podwórko dwa duże psy rasy mieszanej, które uciekły z kojca. Podczas zakładania jednemu z psów obroży, zwierzę wyrwało się i zaatakowało stojącą w pobliżu dziewczynkę. Pogryzione dziecko, z obrażeniami klatki piersiowej, zostało przewiezione do szpitala w Ciechanowie - przekazała Pawłowska.

Jak dodała rzeczniczka mławskiej policji, kobieta, która pod nieobecność właściciela opiekowała się psami, była trzeźwa. - Ustalono, że pies, który zaatakował dziewczynkę, nie miał aktualnych szczepień. O losie zwierzęcia zdecyduje Powiatowy Lekarz Weterynarii - zaznaczyła Pawłowska. Zapewniła, iż "policja szczegółowo wyjaśnia okoliczności zdarzenia".

- Osobie, pod której opieką pies się znajdował, grożą poważne konsekwencje, w tym kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności - podkreśliła rzeczniczka mławskiej policji. Przypomniała jednocześnie, że to na właścicielach i opiekunach spoczywa obowiązek zachowania maksymalnych środków ostrożności, by zwierzę nikomu nie zagrażało.

RadioZET.pl/PAP