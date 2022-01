Sukces zbiórki na telefon zaufania dla dzieci. "Milion złotych!"

Rząd pozbawił finansowego wsparcia Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży, więc Polacy postanowili wyręczyć rządzących. Kwota na internetowej zbiórce, założonej w poniedziałek po południu przez wrocławskiego przedsiębiorcę Aleksandra Twardowskiego, rosła w zawrotnym tempie. Już we wtorek przed południem udało się zebrać milion złotych. A darczyńcy wciąż wpłacają pieniądze. "To jest jakieś pozytywne szaleństwo" - napisał organizator.

Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży to bezpłatna, całodobowa infolinia, która udziela pomocy i wsparcia psychologicznego osobom poniżej 18 roku życia. Oprócz rozmowy telefonicznej możliwe jest też wysłanie wiadomości za pośrednictwem strony.

Infolinia działa od 13 lat. "Odebraliśmy ponad 1,4 miliona połączeń, odpowiedzieliśmy na ponad 92 tysiące wiadomości i przeprowadziliśmy ponad 3,3 tysiąca interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka" - czytamy we wpisie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która prowadzi infolinię. W tym roku rząd odebrał jej finansowanie. Do uratowania infolinii potrzeba było minimum 350 tysięcy złotych, choć wymarzona kwota to milion.

Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży będzie działał dalej? Trwa zbiórka

- Teraz jest dokładnie 625 940 złotych i rośnie. Jest to absolutnie coś niesamowitego. To 62 procent kwoty. Jestem przekonany, że my dzisiaj ten milion zbierzemy, a to pozwoli utrzymać tę infolinię w pełnym wymiarze, czyli 24 godziny na dobę przez cały rok - powiedział we wtorek rano w rozmowie z Radiem ZET organizator zbiórki Aleksander Twardowski. Kwota na stronie zrzutka.pl, na której uruchomiono zbiórkę, rosła bardzo szybko. O godzinie 10 we wtorek wzrosła do 778 523 złotych, a po 11 było to już blisko 950 tys. złotych. Po godz. 12. przekroczyła milion i wynosiła dokładnie 1 111 389 zł.

"Milion złotych! Co tu się wyprawia! Nie wiem, co napisać, jak napisać, to jest jakieś pozytywne szaleństwo :)" - ogłosił Aleksander Twardowski na Twitterze.

fot. Zrzutka.pl

"Rocznie ponad 1200 dzieciaków próbuje odebrać sobie życie. To czworo dzieci dziennie. Dziecięca psychiatria leży - w aż pięciu województwach nie było w 2020 choćby jednego dziennego oddziału psychiatrii dziecięcej. W takich okolicznościach rząd PiS postanowił nie wspierać już finansowo Telefonu Zaufania prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę - na ten cel Fundacja nie dostanie już ani złotówki" - czytamy w opisie zbiórki. Rząd uciął dofinansowanie, bo chce promować alternatywną infolinię, prowadzoną przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

RadioZET.pl/Maciej Bąk/oprac. AK