Pies pogryzł roczne dziecko. W momencie, gdy matka je karmiła

W sobotę przed południem w Sulejowie w powiecie piotrkowskim (woj. łódzkie) pies rasy amstaff pogryzł rocznego chłopca. Dziecko z obrażeniami głowy zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Łodzi - ponformowała rzeczniczka piotrkowskiej policji st. asp. Izabela Gajewska.

Do wypadku doszło w sobotę przed południem w jednym z mieszkań w Sulejowie w powiecie piotrkowskim (woj. łódzkie). O szczegółach poinformowała rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim st. asp. Izabela Gajewska.

Sulejów. Amstaff pogryzł roczne dziecko

W momencie, kiedy matka karmiła roczne dziecko, pies rasy amstaff podszedł i ugryzł chłopca. [...] Dziecko z obrażeniami głowy zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego z łódzkich szpitali - relacjonowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Wszyscy domownicy byli trzeźwi. [...] Pies przebywał w rodzinie od trzech lat, od szczenięcia. Nie przejawiał żadnych skłonności agresywnych. Amstaff jest pod opieką weterynarza st. asp. Izabela Gajewska, KMP Piotrków Trybunalski

Z kolei portal piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl podał, że do zdarzenia doszło dokładnie ok. godz. 8:30 w lokalu przy ul. Garncarskiej oraz że "pogryzienia - na szczęście - są powierzchowne i nie doszło do uszkodzenia tkanek".

RadioZET.pl/PAP (A. Gorczyca)/piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl