25-latek wyrzucił z drugiego piętra swoją 78-letnią babcię. Kobieta zmarła. Do tragedii doszło przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie.

Suwałki. 78-latkę znaleziono w czwartek 8 kwietnia przy ul. Nowomiejskiej. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, ale życia kobiety nie udało się uratować. Początkowo sąsiedzi i służby uznały, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Kobieta mieszkała sama, ale ustalono, że w dniu, w którym wydarzyła się tragedia, odwiedził ją jej 25-letni wnuk. Według śledczych, to on wyrzucił kobietę przez balkon.

- 25-letni wnuk odwiedził pokrzywdzoną i wyrzucił ją przez balkon z drugiego piętra. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zmarła - poinformował prokurator Wojciech Piktel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. 25-letni mężczyzna został zatrzymany w innym mieszkaniu na terenie Suwałk.

Śledczym udało się zabezpieczyć nagranie zarejestrowane przez monitoring pobliskiego przedszkola. Polsat News dotarł do dramatycznego nagrania, na którym widać, jak mężczyzna trzymając na rękach kobietę, podchodzi do barierki balkonu i zrzuca ją z wysokości. Wszystko miało się rozegrać ok. godz. 12:20.

- Nagranie dotarło do śledczych w pierwszych godzinach po zdarzeniu - ustalił reporter Polsat News Przemysław Sławiński. - Zostało włączone do materiału śledczego - powiedział.

Prokurator Wojciech Piktel dodał, że śledczy zwrócą się do biegłego z zakresu psychiatrii o dokonanie opinii stanu zdrowia podejrzanego. Prokuratura nie zdradza motywów działania 25-latka. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/ polsatnews.pl/ PAP