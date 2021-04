Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach przerwała w sobotę wesele, które odbywało się w jednym z lokali gastronomicznych w tym mieście. Organizatorowi grozi kara grzywny do 30 tys. zł.

Suwałki. Jak poinformowała PAP szefowa lokalnej PSSE Elżbieta Bednarko, sanepid otrzymał donos, że ma być zorganizowane wesele, ale bez podania miejsca. Pracownicy stacji po rozeznaniu ustalili lokal, gdzie trwała impreza.

"Kiedy przyjechaliśmy z policjantami, posesja, na której jest lokal, była zamknięta na kłódkę, a okna zasłonięte. Jednak z lokalu słychać było odgłosy i śpiewy" – powiedziała Bednarko.

Suwałki. Sanepid przerwał nielegalne wesele. Organizatorowi grozi kara do 30 tys. zł

Na weselu w północnej części miasta bawiło się 40 osób. PSSE nałożyła mandat w wysokości 500 zł dla koordynatora wesela i sporządziła decyzję o zamknięciu imprezy z natychmiastową wykonalnością.

Pracownicy stacji podejmą jeszcze decyzję jakiej wysokości grzywną zostanie ukarany organizator wesela. Według przepisów, kara taka może wynieść od 5 do 30 tys. zł.

Policja sprawdza, czy podczas imprezy mogło dojść do sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Grozi za to do 8 lat więzienia.

RadioZET.pl/ PAP