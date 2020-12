W ramach symbolicznego protestu przeciwko polityce rządu we wtorek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni w wybranych miejscach zgasną światła. "Rząd systematycznie odbiera nam środki, do tego dochodzi pomysł wetowania budżetu unijnego. Postanowiliśmy ostrzec, że te działania mogą doprowadzić do tego, że będziemy musieli wyłączyć światło" - mówi prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Trójmiasto. We wtorek 1 grudnia w Gdańsku, Sopocie i Gdyni w wybranych miejscach zgasną światła. Akcję zainicjowało stowarzyszenie "Tak! Samorządy dla Polski" w odpowiedzi na procedowanie przez Sejm ustawy, która - jak tłumaczą włodarze polskich miast - pozbawia jednostki samorządu terytorialnego części udziałów we wpływach z tytułu PIT i CIT. Ustawa w tej sprawie jest obecnie procedowana w Senacie i niebawem ponownie wróci do Sejmu. Sprzeciw samorządowców budzi także groźba zawetowania unijnych wieloletnich ram finansowych i powiązanego z nimi Funduszu Odbudowy Europy po pandemii COVID-19.

"Rząd systematycznie odbiera środki wspólnotom lokalnym, środki na edukację, pomoc społeczną, na zdrowie, sprzątanie miasta, a także na oświetlenie. Do tego dochodzi najnowszy pomysł wetowania budżetu unijnego, z którego korzystają polskie samorządy. Postanowiliśmy ostrzec rząd, że te wszystkie działania mogą doprowadzić do tego, że będziemy musieli wyłączyć światło. Dlatego też symbolicznie wyłączymy je 1 grudnia, przez jedną godzinę i nie tylko w Sopocie. Zrobią to również nasi najbliżsi sąsiedzi a także kilkadziesiąt miast w całej Polsce" – mówi prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Światła zgasną w polskich miastach. To sprzeciw wobec polityki rządu PiS

Jak poinformowała w poniedziałek rzecznik prasowa sopockiego magistratu Izabela Heidrich, do protestu przyłączyły się m.in. Gdańsk, Białystok, Lublin, Wrocław, Katowice, Izabelin, Elbląg, Pruszcz Gdański, Gliwice, Kołobrzeg, Łomianki, Warszawa i wiele innych. "W sumie do tej pory udział w akcji protestacyjnej zadeklarowało ponad 50 miast, gmin i wsi. Lista jest ciągle aktualizowana" - dodała.

We wtorek o godzinie 17 zgasną lampy oświetlające najdłuższy, drewniany pomost w Europie – sopockie molo. Ponadto, wyłączone zostanie oświetlenie budynku urzędu miasta i tzw. podkowy przed magistratem.

"Przed wejściem na molo zostaną umieszczone tabliczki z informacją o planowanym wyłączeniu. Oświetlenie zostanie przywrócone po godzinie, czyli o 18" - wyjaśniła Heidrich.

Chwilowa ciemność spowije też najważniejsze obiekty w Gdańsku. O 18 na godzinę wyłączone zostaną iluminacje na budynku Nowego Ratusza oraz fontannie Neptuna.

Do akcji dołącza też Gdynia, która w akcie protestu zgasi światła na skwerze Kościuszki i al. Jana Pawła II. Ciemność będzie trwać przez godzinę. Zgasną latarnie, które na co dzień rozświetlają ciąg pieszy od pomnika Polski Morskiej aż do Akwarium Gdyńskiego.

