Śmierć pacjenta pod Świdnicą. Prokuratura nie jest pewna czy mężczyzna sam wyskoczył, czy wypadł z karetki przez tylne drzwi. Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo.

Mężczyzna zgłosił się w sobotę do szpitala w Dzierżoniowie, twierdził, że został pobity. Szpital podjął decyzję o przetransportowaniu go do Wałbrzycha.

Razem z pacjentem w karetce jechali kierowca i pielęgniarka. Na wysokości Komorowa 53-latek zginął w tajemniczych okolicznościach pod kołami samochodu dostawczego.

Prokurator rejonowy w Świdnicy Marek Rusin powiedział Radiu ZET, że śledztwo skupi się na ustaleniu tego czy zawiodły zabezpieczenia w karetce, czy to pacjent siłowo otworzył drzwi i wyskoczył z pojazdu.

RadioZET.pl/BCh