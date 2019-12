Ksiądz emeryt z diecezji świdnickiej trafił do aresztu - dowiedziało się Radio ZET. Leszek S. jest podejrzany o pedofilię. Usłyszał dwa zarzuty kontaktów seksualnych z małoletnimi - pokrzywdzonymi są dorosłe dziś kobiety.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak nieoficjalnie dowiedziała się reporterka Radia ZET, to diecezja zawiadomiła prokuraturę ws. pedofilii księdza. Teraz już oficjalnie apeluje do świadków i innych pokrzywdzonych o zgłaszanie się do śledczych.

Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu. Ksiądz w tym roku przeszedł na emeryturę, wcześniej był proboszczem w kilku parafiach na Dolnym Śląsku.

Śledczy nie ujawniają, czy przyznał się do winy. Został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące, by nie mógł się kontaktować z pokrzywdzonymi. Kuria prowadzi w tej sprawie swoje postępowanie kanoniczne.

Radio ZET/BC